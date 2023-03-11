مهلًا و أهلًا أيها الموت (٥٣)

**رحم الله أخانا محمد حسن أحمد البشير فقد كان من القلائل الذين يشجعونني على استمرار هذه السلسلة من مقالات التذكير بالموت والترحم على من فقدناهم.

** ساكشف سرًا إنني كتبت تحت هذا العنوان مقالًا اخترت له عنوان الحلقة الأخيرة وكانت نعيًا لشخصي قلت لتنشر بعد وفاتي وأرسلتها فقط للأخوين العزيزين محمد حسن أحمد البشير، وعبد المنعم شجرابي، رغم أنهما علقا بعبارة واحدة (مين قالك إننا لن نسبقك؟ ) رحم الله الأخ محمد حسن وأطال في عمر الأخ عبد المنعم شجرابي.

** وأمس مضى الرجل الصالح نصير اليتامى والمحتاجين، مات أخونا العزيز محمد حسن أحمد البشير ومضى إلى ربه راضيًا مرضيًا، مستندًا إلى أعمال جليلة استعد بها لمثل هذا اليوم.

* * رقد مرتاحًا مع أذان فجر أمس الجمعة في قبره بمقابر السيد المحجوب ببحري، هنيئًا لك أبو يوسف بما قدمت وصبرت على الابتلاءات وحافظت على الأسرة الصابرة، حتى سلمت وديعة الله.

*.فقدناك زميل دراسة وأحببت مدرستك ورفاقك وعملت على إعادة تأهيل أم المدارس عطبرة الحكومية القديمة متقدمًا صفوف خريجيها وجعلت من مكتبك بمنظمة المعارج الإنسانية مقرًا للنشاط وجمع الناس والدعم، والاحتفاء بالآباء المعلمبن.

* رحمك الله وعوضنا صبرًا على الفقد الكبير.وعوض خيرًا صفوف اليتامي والأرامل والمحتاجين إنا لله و إنا إليه راجعون.

** فقدنا هذا الأسبوع زميلًا صحفيًا عمل معنا شابًا قبل أن تختطفه الدبلوماسية ومشى في دروبها حتى رئاسة بعثاتنا في بعض العواصم.

** سقط وهو يمارس العمل الدبلوماسي مهتمًا بالعاملين فيه، حتى سقط مسلمًا الروح لبارئها في الخارج ليعود للقبر في الخرطوم رحمك الله أخانا ماجد بوسف و يسكنك الجنة والعزاء لمعارفك في الإعلام والدبلوماسية والعمل العام.

سارعي للمجد والعلياء

** في كل صباح جديد تؤكد لنا الشقيقة الكبرى المملكة العريية السعودية أنها الأقرب والسند أمس حملت الأنباء أنها شمرت ساعد الجد وقررت تكملة ما نقص في المدينة الرياضية وإعادة تأهيل مقر اتحاد الكرة والتكفل بكافة نفقات المدرب المغربي للمنتخب الأول.

** ما ذكرته ليس بجديد أو غريب على أهل المملكة التي عشنا فيها عشرات السنين ولكن نود فقط أن نذكر فقد يكون من أبناء الأجيال الجديدة من لم يعلم أوهنالك من ينكر الجميل.

** شاركت في ندوة بدار سفير خادم الحرمين الشريفين الأستاذ علي بن حسن جعفر حول العلاقات الرياضية بين البلدين وأسهبنا ولكن نحس بأن هنالك المزيد لأنها علاقة ممتدة لعمق التاريخ وجزى الله سعادة السفير خيرًا لاهتمامه بهذه الجوانب المضيئة.

** نسأل الله أن يديم نعمه العديدة على مملكة الخير ويوفق القائمين على أمرها للمزيد من الجهد و خدمة ضيوف الرحمن.

يا تلفزيون يا

** قضيت يوم أول أمس الخميس داخل الحوش الكبير، حوش الإذاعة و التلفزيون بعد غيبة و أشكر الزميل الكبير إبراهيم البزعي والزملاء في إدارة البرامج وإدارة الرياضة الذين أعادوني بعد سبعة عشر عامًا.

** أتمنى أن أجد متسعًا من الوقت والصحة والعمر لمحاولة إثراء الشاشة بحلقات عن تاريخنا الرياضي والرجال المؤسسين باعادتنا البرنامج القديم (زمان يا رياضة).

** وجدت الزملاء والزميلات في الحوش في نفس الابتسام والرضا والسخرية مما حولهم رغم المعاناة العامة أما على مستوى الكادر البشري فقد فتح المدير العام سقوفات الترقيات وبعض الامتيازات ولكن المطلوب كثير والمدير يسعى ولذا استحق اللافتات المنتشرة في كل مكان بالا بديل للبزعي إلا البزعي.

** إخوتي في الرياضة يعملون وفق المتاح في برامجهم ولكن في الحلق غصة لعدم ارضاء المشاهدين بتلفزة المباريات التي ضاعت بين قنوات وشركات غريبة الوجه واليد واللسان،،

** أحيي الشباب في رياضة الإذاعة و قد تولى الشباب سيف اليزل الخندقاوي وعبودي المسؤولية برعاية واهتمام ومتابعة وحضن دافئ من الرمز الكبير عبد الرحمن عبد الرسول.

** شهدت جديدًا أوعودة ونجمات المنتدى إيمان دفع الله وأمل مبارك وغيرهما.