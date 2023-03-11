في نتيجة لصلاح الهلال.. صن داونز يضرب الأهلي المصري بخماسية من جديد

جنوب أفريقيا: متابعات

أصبح الأهلي المصري على أعتاب الخروج من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد خسارته 5-2 أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي اليوم السبت، ليعيد صن داونز الخماسية التي ألحقها بالأهلي في 6/ 4/ 2019 التي انتهت (5-0).

وتوقف رصيد الأهلي عند أربع نقاط في المجموعة الثانية متأخراً بست نقاط عن صن داونز المُتصدِّر والذي حسم تأهُّله إلى دور الثمانية.

وسيضمن الهلال السوداني، ثاني الترتيب بتسع نقاط، التأهل لو انتصر على صن داونز في الجولة المقبلة عندما يحل الأهلي ضيفاً على القطن سبور الكاميروني مُتذيِّل الترتيب بدون رصيد.

واحتاج صن داونز إلى أربع دقائق فقط ليفتتح التسجيل بتسديدة من مارسيلو أليندي من خارج منطقة الجزاء.

لكن الأهلي أدرك التعادل بتسديدة محمد شريف من وضع انفراد في الدقيقة 13.

وأعاد ثيمبا زواني التقدُّم لصاحب الأرض بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 24.

وأطلق توبوهو موكوينا تسديدة مُذهلة من خارج منطقة الجزاء اكتفى الحارس محمد الشناوي بمشاهدتها تستقر في شباكه قبل خمس دقائق من الاستراحة.

وأحيا بيرسي تاو، آمال الأهلي بتقليص الفارق بعد انطلاقة رائعة بعد مرور 61 دقيقة.

لكن بيتر شالوليلي أعاد ذكريات الفوز التاريخي 5-صفر على الأهلي في أبريل 2019 بهدفين في آخر 18 دقيقة.

وجعل شالوليلي النتيجة 4-2 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من دفاع الأهلي في الدقيقة 72.

واختتم شالوليلي الأهداف عندما راوغ محمد عبد المنعم وسدد في شباك الشناوي أثناء خروجه لملاقاته قبل دقيقتين من النهاية.

وأصبح الأهلي في حاجة للفوز في المباراتين المقبلتين أمام القطن في الكاميرون والهلال في القاهرة، مع عدم خسارة صن دوانز أمام الهلال في السودان لكي يملك فرصة في التأهُّل لدور الثمانية.