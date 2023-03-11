الحرية والتغيير ترحب ببيان القوات المسلحة

الخرطوم: السوداني

أعلنت قوى الحرية والتغيير؛ ترحيبها بالبيان الصادر عن مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة، الذي حمل تأكيد التزام القوات المسلحة بالعملية السياسية الجارية والتقيد التام والصارم بنصوص الاتفاق الإطاري.

وأكدت قوى الحرية والتغيير، تمسكها بالعملية السياسية المؤسّسة والمستندة على الاتفاق الإطاري والمفضية لإنهاء الانقلاب واسترداد مسار التحول الديمقراطي بتشكيل حكومة مدنية تمثل قوى الثورة وتعمل على تحقيق غاياتها.

وشددت الحرية والتغيير، حرصها على إكمال مناقشة قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية، والتزامها بالعمل المشترك مع كل قوى الثورة لتأسيس وإدارة الفترة الانتقالية بما يضمن استقراراها وإنجاز مهامها، وفي مقدمتها توحيد وإصلاح المنظومة العسكرية وخروجها من المعادلة السياسية، وإطلاق عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، والإصلاح المؤسسي.