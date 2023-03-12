تدشين تطبيق تأمين الطرف الثالث عبر الجوال

الخرطوم: رحاب فريني

أعلن المدير العام لشركة فونكس العالمية د. محمد عبدالمنعم خضر، عن نقلة نوعية في مجال التأمين بالاستفادة من التكنولوجيا.

وأكد في تدشين تطبيق تأمين الطرف الثالث عن طريق الهاتف الجوال أمس، أن التطبيق يمكن المواطن من التأمين عبر الموبايل دون بذل جهد .وقال مدير مرور ولاية الخرطوم اللواء حمد علي الخليفة، دعم إدارة المرور لشركات التأمين، معربًا عن أمله في أن يتواصل التعاون ويستمر استخدام التقنية والتكنولوجيا للتقليل من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، مؤكدًا وجود لجان مشتركة بين إدارة المرور وشركات التأمين، داعيًا لإدخال المركبة للتقييم قبل التأمين ليقلل كثيرًا من الفاقد للشركات، وقال نأمل في أن نرى المزيد من الخدمات عبر الموبايل لتدخل الكثير من الخدمات المفقودة، مطالبًا أن تتبنى هذه الشركات مشاريع للخدمات المرورية وإدخالها للولايات . فيما أكد مساعد الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين، زهير خضر مراقبة التجربة منذ بدايتها وعمل دراسات وكانت لها إيجابيات عديدة وواجهت التجربة بعض صعوبات، كاشفًا عن إنشاء مجمع للتأمين الإجباري للسيارات، وقال نحن بصدد عمل دراسة لمبالغ التأمين للطرف الثالث وطلبنا من شركات التأمين مدنا بالإحصائيات المطلوبة لنكمل الدراسة لنقوم باخراجها لشركات التأمين. وأضاف هذه الدراسة معني بها الطرف الثالث .

وأكدت رئيس اتحاد شركات التأمين، تماضر أبو القاسم، عن تحقيق إنجازات مشتركة بين الاتحاد وشركات التأمين للوصول للتحول الرقمي، مؤكدة على أن الاتحاد بذل جهدًا فى عمليات التأمين على ألا يكون هناك عناء للوصول لمكاتب الشركات، مؤكدة على أن التحول الرقمي سوف يشمل كافة المنتجات في السودان، مشيرة إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين شركات التأمين والرقابة على التأمين والمرور والمصارف، مبينة أن شركة فونكس جعلت فكرة التخطيط للتحول الرقمي واقعًا، ودعت إلى أن يكون التدشين لرؤية موحدة مع الاتحاد وشركات التأمين والطرف الثالث، مؤكدة على أن اتحاد شركات التأمين على استعداد تام لدعم أنشطة الخدمات التأمينية وحفظ الأموال والأرواح. واضافت سوف تثمر هذه الشراكة بعد تعديل قيمة التأمين .

وأكد الناطق الرسمي لوزارة المالية، أحمد الشريف، اهتمام موازنة العام 2023م بالتحول الرقمي ليسهم في الشفافية ومنع الفساد في التحصيل ولزيادة الاستثمار والإنتاج، إضافة إلى التوظيف لتقليل البطالة، وقال :نحن فى حاجة ماسة لمزيد من الفرص خاصة للشركات الخاصة، مبينًا أن وزارة المالية ترمي إلى زيادة الإيرادات من العائد الذي يأتي من شركات التأمين ومن الشركات الأخرى ، كاشفًا عن إدخال قوانين لم تكن ضمن القوانين التي تزيد من الإيرادات، وأكد أنها سوف تساعد فى الإيرادات .