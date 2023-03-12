أسعار السمسم السُّوداني ترتفع في السوق العالمي

الخرطوم: سونا

زادت أسعار السمسم السُّوداني الأبيض تسليم بورتسودان بمقدار 50 دولاراً أمريكياً للطن المتري، حيث ارتفعت من 1630 دولاراً إلى 1680 دولاراً، كما ذكرت نقطة التجارة السودانية.

وبحسب النشرة اليومية للأسعار العالمية التي يصدرها قسم التخطيط والبحوث بنقطة التجارة السودانية، زادت أسعار السمسم الهندي الأبيض بحوالي 4 دولارات لترتفع إلى 1914.2 دولار. وبلغت أسعار السمسم الإثيوبي 1700 دولار للطن المتري الواحد. فيما بلغ سعر السمسم المخلوط النيجيري 1500 $ والتنزاني 1535 $.

من جهة أخرى، بلغت أسعار الفول السوداني 1750 دولاراً وفول الصويا 500 دولار.