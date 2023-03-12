خطورة أفلام الكرتون على الأطفال

الخرطوم : سعيد عباس

حذرت مقدمة الفترة الصباحية لقناة النيل الأزرق المذيعة مودة حسن من خطورة أفلام الكرتون المنتشرة على القنوات المختلفة على الأطفال وقالت بأنها تتضمن محتويات تؤثر على المعتقدات والقيم والتقاليد الإسلامية، وقالت بأن هناك مسلسلات كرتون تحمل إشارات غير لائقة وتؤثر على مفاهيم وسلوكيات الأطفال. وطالبت بأهمية الرقابة الأسرية على ما يشاهده الأطفال حتى لو دعا الأمر لحذف القنوات التي تبث أفلام كرتون وهي في الغالب أفلام من إنتاج شركات غربية تستهدف فئات مختلفة حتى تؤثر على المعتقدات وتعاليم الدين الحنيف وموروثات الشعب السوداني الفاضلة .