استمرار حملات إزالة المخالفات بأمدرمان

أكد المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان الهادي عبدالسيد استمرار حملات تنظيم الأسواق التي تجري هذه الأيام بكافة أسواق المحلية، وقال في حديثه لبرنامج كالآتي على قناة النيل الأزرق أمس إنه تمت إزالة الرواكيب العشوائية بالسوق الشعبي وتم فتح الشوارع الرئيسية وإزالة الفريشة الذين يضعون الأغذية على الأرض، وسيتم إنارة الشوارع الداخلية ومنع التشوهات والتعديات. وأشار إلى مشروع تأهيل شارع الموردة الذي يبدأ من كوبري الحديد وصولًا إلى بوابة عبدالقيوم التي سيتم تحديثها وافتتاحها في إحتفال كبير، وحول شارع النيل بأمدرمان قال بأنه واجهة طيبة وأضافت له بائعات الشاي بعدًا جماليًا بشرائط الإضاءة وهن حريصات على نظافة أماكن تواجدهن وهذه ميزة تجعلنا نتعامل معهن بتقدير .