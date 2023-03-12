البروف أبوعائشة : حجر الشيشة يساوي 200 سيجارة ..

أكد البروفسير حسن أبوعائشة، اختصاصي الطب الباطني وأمراض الكلي وضغط الدم ارتفاع نسبة أمراض ضغط الدم وسط السودانيين بنسبة 31 % خلال العشرين عامًا الأخيرة، وقال في تعميم صحفي إن ضغط الدم من الأمراض الخطيرة جدًا وقد إرتفعت نسبتها بسبب المتغيرات الكبيرة في نمط الحياة حيث قلت نسبة حركة الإنسان في حياته اليومية وقال إن هناك إهمالًا للرياضة التي تجنب الأمراض، ووصف حركة غالبية المواطنين اليومية بالخاملة، وقال بأن الدول المتقدمة تكافح أمراض ضغط الدم بتوفير مسارات للمشي في الشوارع العامة وتشجع على الرياضة مؤكدًا أهمية ممارسة الرياضة لمدة 10 دقائق خلال أمس، وقال إن تعاطي التبغ من أكبر مخاطر أمراض ضغط الدم لأنه يسبب ضيق الشرايين والتنفس والسرطانات المختلفة، وقال إن تعاطي حجر واحد من الشيشة يعادل 200 سيجارة، لذلك فهي خطرة جدًا .