موقع العمل ( ٢) ؟؟!!

*تحدثت بالأمس عن ضرورة خلق بيئة عمل بإستاد المريخ قبل أن تنطلق عملية التنجيل وصيانة بقية المرافق، وبيئة العمل المعماري في أي منشأة ضخمة على شاكلة القلعة الحمراء لابد أن تخلق فيها بيئة مناسبة لإكمال المشاريع الكبيرة.

*وتطرقت في زاوية الأمس إلى ضرورة إزالة كل معيقات العمل المحيطة بالإستاد عبر اللجان القانونية والاستشارية وبأسرع وقت، وحتى لا نعقد الأمور على مجلس المريخ إيداع لائحة واشتراطات الفيفا والكاف لإجازة الإستاد للمباريات الدولية، ونتمنى أن تكون انطلاقة العمل في القلعة الحمراء بالذهاب للمحكمة والحصول على قرار إزالة التشوهات المحيطة بالإستاد في حال فشلت المساعي الودية.

*إستاد المريخ منشأة قومية يجب أن تسهل الجهات الرسمية أمر صيانتها وإدخالها دائرة الفعل لاستقبال المباريات للأندية والمنتخبات الوطنية والمناسبات الرياضية الضخمة، ومثل تلك المشاريع القومية الكبيرة لايمكن تعطيلها من أجل مخبز آلي أو متجر ولا من أجل جراج لشاحنات أو بصات سفرية، كل تلك المعيقات يجب إزالتها فورًا لنبدأ عمل مؤسس ومنظم يعيد القلعة الحمراء سيرتها الأولى عندما كانت القلعة الرياضية الأولى بالبلاد والإستاد الأفخم على مستوى الإقليم.

*نعم تلك العقودات حدثت في عهد مجلس إدارة لنادي المريخ، وأن هؤلاء المستأجرين لم يقتحموا قلعة المريخ عنوة بل بعد إبرام اتفاقيات رسمية واستلموا عقودات موثقة ومعتمدة من السلطات القضائية بالبلاد، ولكن وضع النادي اختلف وظروف الإستاد تبدلت وهو أمر يحدث حتى في التعاملات المدنية بين المواطنين المؤجر والمستأجر والقانون يمنح المؤجر والمستأجر حق فسخ تلك العقودات بناء على المستجدات مثل إيواء الوالدة والوالد أو الإخلال بشروط التعاقد وغيرها من أسباب فسخ العقودات.

إضافة أخيرة :

المريخ يحتاج إلى إستاده وهناك دكاكين تجارية ومرافق تتناقض مع الأنشطة الرياضية محيطة به والقانون يمنحنا حق إزالتها دون إضرار بشاغليها..