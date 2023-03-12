تفاصيل جديدة عن معدات تأهيل استاد المريخ

الخرطوم: السوداني

سلم ممثل، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المستشار مولانا محمد المختار، سلم لجنة المنشآت بنادي المريخ العاصمي، الدفعة الثانية من نجيل ومعدات تأهيل استاد المريخ، التي تبرع بها دقلو، خلال كرنفال بهيج شاركت فيه إدارة نادي المريخ، ولجنة المنشآت وجمع غفير من الرياضيين والمرأة.

واحتوت المعدات على كراسي المدرجات، ومقاعد البدلاء، وإجلاس الحكام والنجيل وبذور النجيل، ومعدات شبكات الري ومعدات التصريف.

ورحب ممثل، قائد قوات الدعم السريع، المستشار محمد المختار، بجماهير المريخ العريقة، وأشاد بالدور الكبير، الذي ظل يقوم به دقلو، تجاه الرياضة والرياضيين وتكفله بتأهيل استاد المريخ، ومتابعته اللصيقة مع لجنة المنشآت منذ اللحظة الأولى وحتى وصول هذه الدفعة الأخيرة من المعدات.

وكشف المختار أن هذا العمل يتم في أربع مراحل، مرحلة الردميات، وتصريف المياه، ورشاشات الري، ومرحلة تركيب النجيل الهجين، ومن ثم عملية الامتداد وتسليم الملعب.

وأوضح المختار أن نظام الري حديث، ويعمل على نظام الحساسات وهو أول نظام رش حديث في أفريقيا.

وطمأن المختار جماهير نادي المريخ، على عملية اكتمال تأهيل الاستاد وإعادة القلعة الحمراء سيرتها الأولى شاكرا لهم لحسن الاستقبال، كما شكر رئيس نادي المريخ، أيمن أب جيبين، ولجنة المنشآت بنادي المريخ لتواجدهم المستمر ومتابعتهم مع المهندسين، سير ال،عمل.