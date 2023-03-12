عبده فزع يكتب : المريخ يحتاج مُعجزة في مشوار دوري الأبطال الهلال ينقصه الكثير.. وحذاري من نشوة الانتصارات أخطاء دفاع المريخ قادته للأزمة الحالية.. وبلوزداد عاد للحياة الأحمر “حلو مر”.. وتأهل غريمه بيد صن داونز الأهلي المصري يروح في (الكازوزة) بخماسية صنداونز ريكاردو لم يتعلم من الدرس.. واتحاد كرة القدم مسؤول من غياب القمة عن الممتاز

تباينت النتائج في مجموعتي دوري أبطال إفريقيا، الثانية والرابعة، اللتين تضمان قطبي الكرة السودانية المريخ، والهلال، وتراوحت النتائج بين انتصارات منطقية، وهزائم غير متوقعة.

ريكاردو لم يتعلم الدرس المؤلم

لم يتعلم البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني للمريخ، الدرس وهو يواجه شباب بلوزداد الجزائري، في لقاء العودة بحرص دفاعي زائد ومبالغ فيه وبعقلية دفاعية ليكرر المدرب نفس الأخطاء التي وقع فيها خلال مباراة الترجي، التي خسرها بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع.

مفاجأة صارخة

شهدت الجولة الرابعة في المجموعة الرابعة مفاجأة كبرى بإسقاط الزمالك المصري المترنح، للترجي التونسي المتصدر برصيد 9 نقاط، ويستعيد بهذا الفوز ممثل مصر، أمله في خطف إحدى بطاقتي التأهل، الذي رفع رصيده إلى أربع نقاط، وله مباراة خارج ملعبه أمام شباب بلوزداد الجزائري، الطامح هو الآخر في التأهل بعد فوزه المستحق بهدف على المريخ.

فرحة جديدة في الهلال

يعيش الهلال، حالة نفسية ومعنوية عالية بعد تحقيقه لثلاثة انتصارات متتالية في مجموعته الثانية بتغلبه في آخر مبارياته على القطن الكاميروني، وبدوره لعب أفضل مبارياته في المنافسة على الملعب الأزرق، وودع البطولة بعد الخسائر أمام كل من صن داونز الجنوب إفريقي، والأهلي المصري، وأخيرًا من الهلال، والدرس الهلالي المستفاد من هذا اللقاء هو أن فارق الخبرات هو من حسم النقاط الثلاث للأزرق، لكن يبقى الأهم هو الانتصار، ومع ذلك فإن القادم أكثر صعوبة.

نخشى على الهلال من نشوة الانتصارات

الخوف على الهلال، من نشوة انتصاراته المتتالية الأخيرة في دوري المجموعات الإفريقي، ونتمنى ألا تزيد الجماهير الزرقاء من فرحتها لأن الفريق لا يزال ينقصه الكثير من العمل الفني خاصة على المستوى البدني، بعد أن تأكد أن هناك تفاوتًا في مستوى اللياقة البدنية بالنسبة للاعبيه وهي ليست مسؤولية المدرب الكونغولي فلوران، لوحده بل إن المسؤولية تقع على كاهل الاتحاد السوداني لكرة القدم، في ظل غياب بطولة الدوري الممتاز، في الوقت الذي نشاهد فيه كل الأندية المشاركة في المسابقة الإفريقية، تنشط دورياتها بصورة منتظمة دون تأجيلات.

وليعلم الجميع بأن الهلال، قد يتعادل أحيانًا ويخسر أحيانًا أخرى، لأن الفريق لا يزال أمامه الكثير لينجزه حتى يصل للمستوى الذي يرضي جماهيره.

الأهلي المصري في (الكازوزة)

تلقى أهلي القرن، هزيمة ثقيلة من صنداونز الجنوب إفريقي، بخماسية في شباك الشناوي، ولم يفلح مهاجمو الأهلي سوى في إحراز هدفين، ليعقد حظوظه في التأهل.

وبهذه النتيجة رفع صن داونز رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، وخلفه الهلال برصيد 9 نقاط ويبقى الأهلي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل القطن الكاميروني (حصالة) المجموعة دون نقاط.

النقاط المهمة

الجولة القادمة يحل صن داونز ضيفًا على الهلال، في أم درمان، وربما كانت مباراة الهلال في الجولة الأخيرة بالقاهرة، أداء الواجب فقط في حال انتصاره على الصن، ليحرر خطاب وداع الأهلي من البطولة رسميًا

دفاع المريخ يعود لأخطائه القاتلة

دفاع المريخ، الذي كان حتى وقت قريب من أفضل الدفاعات في البطولة الإفريقية، عاد بشكل مفاجئ لممارسة أخطائه القاتلة في لقاء بلوزداد، التي خسرها بهدف دفاعي ساذج، تسبب فيه رباعي خط الظهر بأكمله، ليدفع المريخ، الثمن غاليًا كما حدث له أمام الترجي، والسيناريو مشابه إلى حد كبير.

المريخ.. “حلو مر”

مشوار المريخ في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، يمكن أن نطلق عليه وصف (يوم حلو، وآخر مر)، وهذا هو الحال قبل مباراته أمام شباب بلوزداد، في مدينة عنابة، حيث كانت جماهير الأحمر، تفتخر بفريقها وبالروح المعنوية العالية التي يؤدي بها اللاعبون مبارياتهم السابقة، إلا أن الجماهير أصيبت بالإحباط والقلق والخوف بعد المباراة الأخيرة على مستقبل فريقها في البطولة، حيث يتوقف أمله بالفوز على الترجي، بملعبه الافتراضي شهداء بنينا ببنغازي الليبية، وعلى الزمالك، بالقاهرة وهما مواجهتان محفوفتان بالمخاطر، دون نسيان انتظار نتائج الفرق الأخرى بمعنى أن الصعود ليس بيده، بعد أن أهدى بلوزداد الأمل الكبير في خطف إحدى بطاقتي التأهل بوصوله للرقم ستة من النقاط، بينما تجمد المريخ في أربع، ويحتاج إلى معجزة للترقي إلى الدور التالي في زمن انعدمت فيه المعجزات.

طريق الهلال لربع النهائي يبدأ بالصن

إذا رغب الهلال، الاستمرار في دوري الأبطال والتأهل إلى ربع النهائي فإن أمامه طريق باتجاه واحد فقط يبدأ بصن داونز الجنوب إفريقي، الذي سيخوض مباراته الفاصلة وهو في قمة معنوياته لأن صعوده مسألة وقت ليس إلا، بعد سحقه الأهلي بالخماسية النارية، في ظل توفر مباراة سهلة له أمام القطن الكاميروني في بريتوريا، ويمكن أن يصل للرقم 13، وحتى خسارته إذا حدثت في أم درمان، لن تكون مؤثرة في صعوده إلى ربع النهائي.