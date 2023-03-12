(حركة مُسلحة) تحاصر وتقتحم القسم الشمالي بالخرطوم وتطلق الرصاص وتأخذ متهمين من القسم

الخرطوم: السوداني

اقتحمت قوات تتبع لإحدى الحراكات المُسلحة، القسم الشمالي الخرطوم، مستخدمة القوة، حيث حاصرت القسم بعربة تاتشر و8 عربات صغيرة، وأطلقت أعيرة نارية في الهواء، وأخذت متهمين، ومن ثم تحركوا لفرعية سرقة السيارت لأخذ 5 متهمين.

واطلعت (السوداني) على تقرير أمني، جاء فيه: “بتاريخ اليوم تم ضبط عربة سوناتا بوكو، رفض السائق الانصياع لقوة مكافحة سرقة السيارات، تم فتح بلاغ تحت المواد 20\130 .99 . 103 من القانون الجنائى، الشاكي فيه نقيب شرطة، والمتحري، ملازم أول شرطة، والمتهم (ح. ج)، يتبع لقوات الكفاح المسلح.. ملخص البلاغ أفاد بأن المتهم عارضه وشرع في قتله أثناء ركوب العربة تابعة لمباحث الولاية، وقام باستخدام دريكسون العربة شارعاً في القتل”.

وأضاف التقرير: “وبلاغ آخر تحت المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر، الشاكي عريف شرطة، يتبع لمباحث الولاية، المتهم (ع. ع)، يتبع لقوات الكفاح المسلح، ملخص البلاغ أفاد الشاكي بأنه تم ضبط المتهم وبحوزته مسدس صوتي عيار 9 ملم بدون خزنة قامت قوات كفاح المسلح باقتحام القسم الشمالي باستخدام القوة ومحاصرة القسم بعدد 1 عربة تاتشر و8 عربات صغيرة وإطلاق أعيرة نارية في الهواء وأخذوا المتهمين وتحركوا لفرعية سرقة السيارت لأخذ 5 متهمين تحت المادة 99 من القانون الجنائي، تم تأمين الفرعية بعدد 5 دفارت وعدد 2 تاتشر من شرطة العمليات وعدد 2 عربة تاتشر شرطة عسكرية وتم قفل محيط حديقة القرشي لتأمين المتهمين ومباني فرعية سرقة السيارات”.