المريخ يتدرب تحت الامطار في ليبيا

أدى فريق الكرة بالمريخ تدريباً صباحياً اليوم بالملعب الفرعي بالمدينة الرياضية ببنغازي الليبية في إطار التحضيرات لمواجهة الترجي التونسي ظهر الجمعة المقبل واشتمل التدريب في جزئيته الاولى على تقسيم اللاعبين لمجموعتين اشرف على الأولى مدرب اللياقة البدنية رودلفو فيما أشرف على الثانية عبد المجيد جعفر وجاء التركيز على التمرير من لمستين للزميل مع الضغط العالي وأجاد أكثر من لاعب في التدريب في مقدمتهم البرازيلي ماتيوزينهو والجزولي نوح والسماني الصاوي واريك كمبالي – بحسب ما اورده المكتب الإعلامي للمريخ.

تقسيمة تحت الامطار

بعد تقسيم اللاعبين للتدريب عبر مجموعتين أجرى البرازيلي ريكاردو تقسيمة في وسط الملعب بين المرشح والمرابط وركز على تكتيك اللعب الضاغط وشهدت التقسيمة ظهور جيد لاكثر من لاعب في مقدمتهم اليكس والجزولي وماتيوزينهو وبخيت خميس وصلاح نمر وخلال المران هطلت الامطار بغزارة بجانب الطقس البارد واستمر الامطار حتى نهاية المران.

خانة جديدة لبخيت خميس

خلال مران اليوم الصباح اشرك البرازيلي ريكاردو اللاعب بخيت خميس في خانة الارتكاز وهي خانة جديدة للاعب لم يشارك فيها من قبل حيث ظل بخيت يشارك في خانة الظهير الايسر بجانب خانة المساك يذكر أن بخيت انهى فترة ايقافه لاربع مباريات بواسطة الكاف واصبح اللاعب متاحا امام البرازيلي ريكاردو في المباريات المقبلة

الجزولي يعود

عاد اللاعب الجزولي نوح للمشاركة بعد الاصابة التي تعرض لها خلال رحلة الفريق في الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد وغاب بعدها اللاعب عن الظهور بسبب تلك الاصابة وخضع لجلسات علاج طبيعي مكثفة تحت اشراف البرازيلي جيلسون ودكتور صلاح برسي وفي مران اليوم الصباحي تدرب الجزولي بصورة طبيعية وظهر بشكل طيب للغاية مما يعني تعافية التام من الاصابة واصبح متاحاً للجهاز الفني في مباراة الجمعة المقبل امام الترجي

كرشوم يغيب بسبب الاصابة

واصل اللاعب مصطفى كرشوم غيابه عن التدريبات بسبب الاصابة في (الانكل) التي تعرض لها في مباراة نجوم بنغازي الودية واجرى اللاعب صورة رنين مغنطيسي يتوقع ظهور نتيجتها صباح غدٍ الثلاثاء، ويغيب كرشوم عن مواجهة الترجي بداعي الايقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة امام شباب بلوزداد.

رافائيل والتاج يواصلان جلسات العلاج الطبيعي

واصل لاعب الوسط سيرجيو رافائيل جلسات العلاج الطبيعي تحت اشراف جيلسون بعد الاصابة في العضلة التي تعرض لها في مباراة شباب بلوزداد وحرمته من اكمال شوط اللعب الاول، وخضع التاج يعقوب أيضا لتدريبات فردية خلال مران اليوم للتعافي من إصابة تعرض لها في مباراة شباب بلوزداد.

تدريبات فردية للمقدمة الهجومية

عقب نهاية مران اليوم الصباحي اخضع المدير الفني هيرون ريكاردو عناصر المقدمة الهجومية لتدريبات خاصة تمثلت في تنفيذ ضربات ثابتة بمشاركة الرباعي باولو سيرجيو، الجزولي نوح، السماني الصاوي واريك كمبالي) واجاد اللاعبون في التنفيذ خاصة باولو والجزولي نوح.