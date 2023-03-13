أفورقي يؤكد لـ”حميدتي” دعم بلاده لكافة الجهود التي تحقق الاستقرار للشعب السوداني

الخرطوم: السوداني

استقبل الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي بأسمرا اليوم، نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، وبحث اللقاء مسار العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأمّن اللقاء على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات كافة.

ورحب الرئيس الإريتري بزيارة نائب رئيس مجلس السيادة إلى أسمرا، مشيراً إلى العلاقات الأزلية التي تجمع شعبي البلدين، وقال إنه يتابع باهتمام كبير التطورات التي يشهدها السودان، مؤكداً أن بلاده تدعم الجهود كافة، التي تحقق الاستقرار للشعب السوداني.

من جانبه، قدم نائب رئيس مجلس السيادة، شرحاً مفصلاً للرئيس أفورقي، عن الأوضاع بالسودان، في ضوء الاتفاق الإطاري والإعلان السياسي، اللذين تم التوقيع عليهما ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين البلدين في المجالات كافة بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

حضر اللقاء وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، ومن الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج علي.