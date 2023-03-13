البرهان يوجه السكرتير التنفيذي للإيقاد بالاهتمام بقضايا الإقليم

الخرطوم: السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة، رئيس الدورة الحالية للإيقاد، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمكتبه اليوم، ورقني قبيهو السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد).

وأوضح ورقني في تصريح صحفي أن اللقاء جاء بهدف التشاور وأخذ التوجيهات من البرهان حول القضايا المهمة بالإقليم، مشيراً إلى أن اللقاء تناول قضايا التصحر وعودة إريتريا للمنظمة، فضلاً عن الأوضاع بجمهورية جنوب السودان.

وأكد السكرتير التنفيذي للإيقاد أن الاجتماع كان مهماً ومثمراً، خَلُص إلى نتائج ستدعم جهود الإيقاد لحل قضايا الدول الأعضاء.

وقال ورقني: “الآن استطيع التأكيد على أن وضع المنظمة أفضل بكثير نظراً إلى التحديات الكبيرة التي واجهتها خلال العام الماضي، خاصةً فيما يلي العلاقات السودانية الإثيوبية التي عادت إلى طبيعتها بعد توترات كبيرة وذلك بفضل جهود الإيقاد”.

ودعا إلى التنسيق والتعاون وتضافر الجهود بين كافة الدول الأعضاء لدعم قضايا مهمة ممثلة في السلام بدولة الجنوب وقضية الجفاف التي تعاني منها ثلاث دول أعضاء، على رأسها الصومال، لافتاً إلى أن المنظمة تعمل الآن في مسارين هما الأمن والسلام والكوارث الطبيعية في المنطقة.