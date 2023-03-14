التربية والتعليم ومنظمة (كلنا قيم) تقيمان ورشة للمنظمات العاملة والداعمة للتغذية المدرسية

الخرطوم: الصادق الطيب

أقامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة (كلنا قيم) بقاعة الإمدادات الطبية بالخرطوم، صباح أمس الاثنين، ورشة عمل للمنظمات العاملة والداعمة للوجبة المدرسية، بحضور عدد من الوزارات منها المالية، الصحة، التنمية الاجتماعية، الزراعة والغابات، التربية والتعليم ولاية الخرطوم والمنظمات العاملة في المجال.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، د.حمد سعيد عثمان، لدى مخاطبته فعاليات افتتاح الورشة، أهمية التنسيق والشراكات في مجال التغذية المدرسية لتحقيق الأهداف المطلوبة في إنفاذ برامج التغذية في ظل التحديات الماثلة، مشيراً لتكامل الأدوار مع الولايات والمنظمات، ممتدحاً منظمة (كلنا قيم) لدورها في أنشطة تقديم الوجبة. كما أكد استعداد الوزارة لإنفاذ توصيات ومخرجات الورشة بما يدعم التغذية المدرسية.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمنظمة (كلنا قيم)، مهندس محمد الأمين، دور ونشاط المنظمة في تقديم الوجبات المدرسية لعدد مقدر من المدارس حسب الحاجة، مؤكداً ضرورة تنسيق الجهود للوصول للأهداف. مؤكدا استعداد المنظمة للتعاون مع وزارة التربية والتعليم بما بسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وأكد استعداد منظمتهم للمشاركة عبر تحالف روما للوجبة المدرسية الذي يضم (٧٠) دولة و(٧٥) شركة عالمية.

وقالت مدير إدارة التغذية المدرسية بوزارة التربية والتعليم، الأستاذة نور المدينة أحمد حامد، إن الهدف من الورشة هو إيجاد آلية مشتركة وجسم تنسيقي بين الوزارة والمنظمات من أجل تنسيق الجهود وتكاملها لدعم التغذية المدرسية عامة، والوجبة المدرسية بصفة خاصة.

يذكر أن الورشة قدمت فيها أوراق عمل لعدد من المنظمات العاملة في المجال، وخرجت بتوصيات في ختامها، بإنشاء تحالف للتغذية المدرسية يضم الجهات ذات الصلة.