فولكر يتلقى تهديدات بالقتل

الخرطوم: السوداني

كشف رئيس بعثة يونيتامس، فولكر بيرتس، عن تعرضه للتهديد بالقتل من قبل سودانيين متطرفين لا يعجبهم ما يقوم به ضمن الآلية الثلاثية لحل الأزمة السياسية الناشبة منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021.

وقال فولكر لدى حديثه لبرنامج “دارهم” على منصة (نوار نيوز) إنه مرتاح لوجوده في السودان، وأضاف:” أنا بشكل عام مرتاح في هذا البلد برغم أن بعض الناس هددوني بالقتل عن طريق الانترنت ربما لأن ما نقوم به لا يعجبهم، وهناك من لا يعجبه تفويضي “.

وأضاف فولكر في رده علي سؤال عن أمانه الشخصي في السودان بقوله “من يهددوني بالقتل قليل من الناس المتطرفين، لكن أغلبية الناس يقدرون ما نقوم به، وأشعر بالارتياح وسط الناس عندما نذهب إلى السوق”، وأضاف: ”الذين يهددون بالقتل لا يعبرون عن الدين الإسلامي ولا عن ثقافة السودانيين”.