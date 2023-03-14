موسى هلال يطيح بأمين عام (الصحوة) ويكون مجلساً عسكرياً

الخرطوم: مهند عبادي

أصدر رئيس مجلس الصحوة الثوري السوداني، الشيخ موسى هلال، قراراً بإقالة محمد بخيت عجب الدور من منصب الأمين العام، والتجريد من الرتبة، والفصل النهائي من عضوية المجلس، وقال مكتب رئيس المجلس إن القرار جاء استناداً على السلطات المخولة له بموجب أحكام الدستور والقانون العسكري لمجلس الصحوة.

وفي الأثناء قرر رئيس المجلس، تكوين مجلس عسكري انتقالي لتسيير الأوضاع الداخلية التنظيمية والعسكرية والإدارية لحين إعادة تشكيل هياكل وأجهزة مجلس الصحوة الثوري السوداني، وإلغاء منصب الأمانة العامة بشكل رسمي ونهائي واعتماد النظام الرئاسي والعمل به، على أن يتكون المجلس العسكري الانتقالي من العميد حافظ مسار محمد، رئيس هيئة الأركان العامة، والعميد عبدالله هارون صالح، قائد الفرقة، إلى جانب العميد إسماعيل عمر هلال، قائد ركن العمليات، والعميد حسن عيسى الصافي، قائد ركن الشرطة العسكرية، والعميد الهادي أزرق رمضان، قائد شؤون الضباط، بالإضافة للعقيد محمد آدم عبد المجيد قائد ركن الاستخبارات العسكرية، والعقيد أحمد حامد عبادي قائد ركن النقل الميكانيكي.

كما وجه هلال، المجلس العسكري الانتقالي للقيام بإجراء حوارات واسعة مع كل الأطراف المنشقة منه ولم الشمل، وتحقيق وحدة مجلس الصحوة الثوري فوراً، وتعديل الدستور والقانون لمواكبة التغييرات.