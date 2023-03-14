حركة المستقبل للإصلاح والتنمية تعقد مؤتمرها العام غداً

الخرطوم: عبد الباسط ادريس

أعلنت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية، عن انعقاد مؤتمرها العام الأول، غداً الأربعاء .

وأكدت اكتمال مؤتمراتها القاعدية في ولايات البلاد كل وتقديمها قيادات جديدة لقيادة العمل السياسي في المرحلة المقبلة.

وقال الأمين العام للدورة التأسيسية، عبد الواحد يوسف، في لقاء تفكري مع عدد من رموز العمل الصحفي والإعلامي، الاثنين، إن الوثيقة التأسيسية للحزب ستعرض على المؤتمر العام.

وأكد جاهزية حركة المستقبل لأي عملية سياسية وقدرتها على التعاطي مع أي فعل سياسي في البلاد.

ودعا يوسف الأحزاب السياسية للالتزام بالعمل المدني السلمي و تجهيز نفسها للانتخابات وليس عبر البحث عن محاصصات. وأضاف: “الحزب الجاد يقدم نفسه وطرحه للشعب يختاره أو يرفضه” .

وشدد عبد الواحد على أن الطرح الأساسي لحركة المستقبل أنها مع الحل الوطني والحوار السوداني السوداني وضد التدخلات الخارجية.

وأشار إلى أن الحركة طلبت في وقت سابق لقاء رئيس بعثة “يونيتامس” فولكر بيرتس لإطلاعه على موقف الحركة من المبادرة التي أطلقها لكنهم لم يتلقوا أي استجابة منه حتى هذه اللحظة.

وبشأن موقف الحركة من قضايا الدولة المدنية وشعارات ثورة ديسمبر، قال عبدالواحد: ” الوثيقة التأسيسية نصت بوضوح على أن حركة المستقبل تؤمن بالنظام الديمقراطي التعددي وفقاً للتعريف الصحيح للدولة المدنية التي تنتج عن عملية انتخابية وفقاً للمعاير المتفق عليها ليختار الشعب من يحكمه”.

وتابع : “نحن ضد الانقلابات العسكرية أياً كان شكلها وضد الدولة المدنية التي يتم تعيينها”.

وأكد عبد الواحد دعم الحركة للقوات المسلحة لأنها رمزية لكل السودان قومية والمحافظة على الأمن والاستقرار هو الوقوف مع القوات المسلحة، وأبان – خلال رده على سؤال- أن الدعم السريع هو جزء من القوات المسلحة وأنشئ كظهير لها وإذا هناك مشكلة للقوانين المنظمة يجب معالجتها.

متهماً جهات- لم يسمها- بأن لديها مصلحة في أضعاف القوات المسلحة، وغير مهتمة بما يحدث في البلاد.

ونفى عبد الواحد ما تردد من أن الحركة حديقة خلفية للمؤتمر الوطني، وقال: ” لسنا حديقة خلفية للمؤتمر الوطني.. نحن حزب نشأ لوحده والوطني موجود بمؤسساته وأن حل رسمياً” .

واردف: “نحن حزب لديه رؤية جديدة ومختلفة وإن كان بحركة المستقبل إسلاميون أو غيرهم فهذا لا يعني أن يكون للمؤتمر الوطني وجود فيه”.

وأكد يوسف أنه سيكون للحركة تفاعل مع الواقع السياسي عقب المؤتمر العام.