وفد دولي رفيع يصل السودان لتقييم أداء التطعيم بلقاح كورونا

الخرطوم: السوداني

أعلنت الإدارة العامة للطب العلاجي عن وصول وفد رفيع المستوى من التحالف العالمي للقاحات (قافي) للبلاد أمس، في زيارة تمتد لما يقارب الأسبوع.

وقال وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف، د.المغيرة الأمين، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي في تصريح صحفي أمس، إن وفد (قافي)، سيقف خلال الزيارة على مجمل أداء السودان فيما يختص بالتطعيم خاصة ضد” كورونا “والتطعيم الموسع إلى جانب زيارة ولاية البحر الأحمر.

وأشار المغيرة إلى أن الوزارة أطلعت الوفد على ماتم إنجازه وتحقيقه حتى الآن فيما يلي التغطية بالتطعيم، و مجمل العملية الإدارية والشراكات مع كافة الجهات ذات الصلة لافتاً إلى أن الوفد وقف على ما يقدمه السودان والإلتزام السياسي الكبير بتوفير المكون المحلي.

وأكد أن الوفد وعد بتذليل كل العقبات التي تواجه إدارة الرعاية الصحية والأساسية في جانب التطعيم وقال إن الوزارة شكت للوفد من جملة من التحديات التي تواجه سير الأداء المتعلق بالفرق الميدانية وإستبقاء المتطوعين وتوفير التسيير للحملات، والتي تقوم بها إدارة التحصين على المستويين الإتحادي والولائي.