تقرير: حمى الضنك تنتشر وسط ربات المنازل وأصحاب المهن الحرة

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم إن حمى الضنك تنتشر وسط ربات المنازل وأصحاب المهن الحرة، في وقت بلغت الإصابات بالوباء 988 حالة.

وسُجلت أولى حالات الإصابة بحمى الضنك في ولاية شمال كردفان في 2 نوفمبر 2022، وذلك قبل أن تنتشر في 12 من أصل 18 ولاية سودانية؛ فيما تفشت في ولاية الخرطوم منذ 3 فبراير المنصرم.

وقال تقرير صادر عن وزارة الصحة بولاية الخرطوم، إن “حمى الضنك تنتشر أكثر وسط ربات المنازل وأصحاب المهن الحرة”.

وأشار إلى أن عدد حالات الإصابة بالوباء بلغ 988 إصابة، وذلك من أصل حالات الاشتباه البالغة 1804 حالة.

وتحدث التقرير عن رصد وزارة الصحة 4 إصابات وافدة من خارج ولاية الخرطوم، فيما جرى تنويم ثلاث حالات جديدة في المستشفى، إضافة إلى تسجيل وفاتين بسبب المرض.

ويتفشي المرض في منطقتي أم بدة وكرري بأم درمان، علاوة على الخرطوم.

وقال التقرير إن وزارة الصحة أجرت تفتيش على المنازل لتقليل مواقع توالد البعوض، بجانب الرش الضبابي والرزازي بالماكينات وتقصي الحالات وعلاجها.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى تغيير المياه المخزنة كل ثلاث أيام واستخدام الناموسيات والتوجه للمراكز الصحية عند ظهور أعراض المرض، وشددت على أن البعوض الناقل للوباء نهاري النشاط.