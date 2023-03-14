السودان يخطط لترحيل 160من رعاياه العالقين في ليبيا

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الخارجية السودانية،أمس، إن القنصلية في بغازي أكملت ترتيبات إعادة 160 مواطنا من ليبيا، الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية، إن “قنصلية السودان في بنغازي، وبالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية والجهات المعنية، أكملت ترتيبات عودة 160 مواطنا طوعيا من ليبيا أمس الثلاثاء”.

وأشارت إلى أن رحلة العودة المقررة هي الثانية من نوعها هذا العام، حيث كانت الأولى في 28 فبراير المنصرم ضمت 150 عائدًا طوعيًا.

وقال قنصل السودان في بنغازي، عبد الرحمن محمد رحمة، إن رحلات العودة الطوعية ستتوالى حسب البرمجة الموضوعة للعام 2023، داعيا السودانيين في المنطقة الشرقية لليبيا لتسوية أوضاعهم الهجرية.