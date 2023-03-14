مؤتمر بالسودان يبحث سبل تطوير المرأة تكنولوجياً

الخرطوم: السوداني

انطلق في الخرطوم مؤتمر “قضايا المرأة المعاصرة” في نسخته الثالثة ، وناقش ثلاث أوراق – المرأة والتكنلوجيا الفرص والتحديات- وصورة المرأة في الإعلام وخلفياتها الفكرية – بجانب ورقة مناقشات حول قضايا المرأة، بصورة عامة .

وكشف المؤتمر أن ابرز تحديات تواجه تمثيل المرأة في مجال التكنولوجيا هي الفجوة بين الجنسين وتغول الرجل على المناصب التقنية.

و انعقد المؤتمر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا تحت إشراف قسم تنمية الأسرة والمجتمع بالشراكة مع مركز دراسات المرأة ومنظمة “هويتي سوداني” تحت شعار “نحو علاقة تكاملية بين الجنسين”.

ووصفت عميدة كلية الحاسوب بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وفاء فيصل مختار، خلال تقديمها ورقة المرأة وتحديات التكنولوجيا، تمثيل المرأة في المجالات الوظيفية بالضعيف، وغير متاح كما الحال للذكور.

وأكدت أن تمثيل النساء بالوظائف الخدمية لا يتجاوز 19% وتشكل 10% في المناصب العليا “المديرين المتخصصين”.

وأشارت إلى أن التمييز والتحيز للرجل يظل عقبة أمام ترقية المرأة في العمل، كما أن التعرض للتحرش يقلل من فرص ارتيادها لمناصب عليا مضيفة ” الرجل السوداني لا يتقبل فكرة قيادة المرأة”.

وأكدت أن تخوف المرأة من السهر والتفرغ لوقت أطول يمنعها من ولوج مجال التكنولوجيا.