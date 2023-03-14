رئيس حزب الأمة: اجتماعنا مع (مناوي) ليس عملية سياسية جديدة

الخرطوم: السوداني

كشف رئيس حزب الأمة القومي المُكلف، اللواء فضل الله برمة ناصر، عن مُشاركته وبعض قيادات الحزب في اجتماع دعا له، مني أركو مناوي.

وقال برمة: “كان محور النقاش حول الصراع بين العسكريين وكيفية وقف الاستقطاب واحتواء الصراع والفتنة وضرورة ابتعاد القوى السياسية عن تأجيج الصراع وجرّ البلاد إلى ما لا يحمد عقباه. وهذا ما يعمل عليه حزب الأمة القومي بنهجه القومي الديمقراطي الذي يُعلي من الأجندة الوطنية ويقدمها على ما سواها”.

وأضاف: “أُؤكد هنا أن هذا الاجتماع ونتائجه ليس عملية سياسية جديدة، وأن حزبنا ملتزم بالعملية السياسية الجارية التي تمخضت عن الاتفاق الإطاري وفي خواتيمها. وكنا ومازلنا ملتزمين بهذه العملية ووضع كافة إمكانيات الحزب لإنجاحها، وما تم من حوار ونقاش في هذا الاجتماع يتعلّق بأمن الوطن وهو مسؤولية الجميع. هذا ما لزم تبيانه للرأي العام منعاً لأي تفسيرات قد تزيد من الاحتقان والاستقطاب”.