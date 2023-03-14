المريخ يستعد لموقعة الترجي وريكاردو يركز على المهاجمين

واصل فريق الكرة بالمريخ تدريباته اليومية وأدى في الحادية عشر من صباح اليوم تدريباً بملعب شهداء بنينا وهو الملعب الرئيسي الذي يحتضن مباريات الفريق الافريقية، وقبل بداية المران تحدث المدير الفني للفريق البرازيلي هيرون ريكاردو طويلا للمهاجم الكنغولي اريك كمبالي كما عقد مساعده جوزيه اسدراس جلسة منفصلة مع الكولمبي برايان، وبعدها بدأ المران بتدريبات اللياقة البدنية بالكرة تحت اشراف رودلفو ومن ثم التركيز على تدريبات التمرير للزميل من لمسة واحدة تحت الضغط وشهدت التدريبات جدية واضحة من اللاعبين – بحسب ما اورده المكتب الإعلامي للنادي.

تقسيمة بين الاحمر والاصفر

بعدها اجرى البرازيلي ريكاردو تقسيمة على طول الملعب شهدت حماساً ظاهراً من اللاعبين ووضحت الجدية والاجتهاد من خلال الحركة الدؤوبة للاعبين وشهد المران تألق أكثر من لاعب في مقدمتهم التش الذي تدرب بصورة ممتازة بجانب صلاح نمر وكسرى واليكس، وشهد المران تسجيل هدفين للجزولي نوح وباولو وعلى مستوى الحراس ظهر احمد بيتر بمستوى ممتاز خلال المران وكان ريكاردو متشدداً في معالجة الاخطاء خاصة اخطاء التمرير، كما تشدد في ضرورة لعب الكرة إلى الامام دون الرجوع إلى المناطق الدفاعية.

المصابون يواصلون التأهيل

على مستوى ملف المصابين واصل اللاعب التاج يعقوب مراحل التأهيل حيث اخضعه الجهاز الطبي لتدريبات الجري حول الملعب بسبب الاصابة التي يعاني منها، كما واصل البرازيلي سيرجيو رفائيل مراحل التأهيل بالجري حول الملعب وكان الثنائي قد بدأ تدريبات اللياقة البدنية مع المجموعة وقبل بداية التقسيمة انخرط الثنائي في التدريب منفردين عن المجموعة.

الجهاز الطبي ينتظر نتيجة كرشوم

واصل اللاعب مصطفى كرشوم الغياب عن التدريبات بسبب الاصابة التي تعرض لها في مباراة نجوم بنغازي السبت الفائت في (الانكل) ورابط اللاعب خارج الملعب وكان الجهاز الطبي قد اخضع اللاعب لصورة مقطعية ينتظر استلامها بعد غدٍ الخميس.

البعثة تتوقع وصول رئيس مجلس الادارة

تتوقع بعثة المريخ المتواجدة بمدينة بنغازي وصول رئيس مجلس ادارة نادي المريخ، أيمن مبارك أبو جيبين إلى بنغازي صباح بعد غدٍ الخميس للوقوف مع اللاعبين في مواجهة الترجي ظهر الجمعة المقبل وسيحل رئيس المجلس بفندق النوران مقر اقامة بعثة المريخ.