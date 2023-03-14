نهب مواطن نهاراً بنيالا وإطلاق النار عليه

نيالا: محجوب حسون

قامت مجموعة مسلحة مكونة من (3) أشخاص ملثمين، يستقلون عربة أفانتي، بإطلاق النار على مواطن ونهبه عصر اليوم بحي الوحدة الحارة الأولى نيالا.

وقال شهود عيان لـ(السوداني)، إن الملثمين كانوا يطاردون عربة بوكس والذي تمكن من الدخول إلى فرن، فتم إطلاق النار عليه وإصابته وأخذ مبالغ مالية كبيرة قدرت بحوالي (6) ملايين جنيه. فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى العسكري بنيالا.

وتشير (السوداني) إلى كثرة حوادث النهب النهارية من عربة الأفانتي لأكثر من (4) مرات في الشهر، آخرها نهب تاجر ذهب بالقرب من الحادث الحالي.