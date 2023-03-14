الجالية السودانية بمصر تُكرِّم الصّحفيّة المصرية د. أماني الطويل

الخرطوم: السوداني

قامت الجالية السودانية في مصر بتكريم الصّحفيّة المصرية، د. أماني الطويل، نسبةً لدعمها لقضايا شعوب وادي النيل.

وأعربت أماني، عن سعادتها وتشرفها بهذا التكريم من قِبل السودانيين، وقالت: “قد التقيت بكثير من الطلاب السودانيين في الجامعات المصرية الذين يشرفون السودان بتفوُّقهم الدراسي كل عام وتخرجهم بتقديرات عالية من كليات القمة، خُصُوصاً الهندسة والعلوم والحقوق، فضلاً عن أطباء الامتياز الذين يقضون فترة تدريبهم في المستشفيات الجامعية المصرية من إسكندرية لأسوان. عشنا سنداً لبعضنا البعض يحدونا الأمل في مستقبل لصالح شعوب حرة ومتقدمة”.

وتُعد الصّحفيّة أماني الطويل باحثة وخبيرة في الشؤون السودانية ومديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وحصلت على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس في موضوع العلاقات المصرية السودانية. ولها كتاباتٌ عن السودان، (العلاقات المصرية – السودانية: جذور المشكلات وتحديات المصالح: قراءة وثائقية) و(السودان من صراع إلى صراع).