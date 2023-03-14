جنوب دارفور تدشن برنامج شهر رمضان بأكثر من (151) مليار جنيه

نيالا: محجوب حسون

دشن والي جنوب دارفور المكلف حامد هنون، برنامج الزكاة لشهر رمضان بمبلغ أكثر من (151) مليار جنيه، فيما بلغ عدد المستفيدين (٨٨٢٥) مواطناً، بجانب برنامج تمليك وسائل الإنتاج الفردية المنتجة للمعاقين.

وامتدح هنون، عمل ديوان الزكاة بالولاية لبرامجها البيت الآمن، المجتمع المتراحم والانتشار الواسع مسجلاً إشادة بالعاملين بديوان الزكاة والفرق العاملة معهم، فيما أكد أمين ديوان الزكاة بالولاية ممدوح حسن عبد الرحمن أنهم يهتمون بمعاش الناس في البيوت، التعليم وعلاج الناس والمأوى، منوهاً إلى أنهم الآن يسعون لتقديم الخدمات من بيت لبيت، لجهة أنهم غير راضين من تقديم الخدمة عبر المكتب، وتابع: (سنقدم أفضل ما عندنا من فكر وعمل).

وأوضح مدير ديوان الزكاة مكتب نيالا محمد الأمين إسحق، أنهم يعملون بكل شفافية وعدالة لتوزيع الزكاة للمستحقين، لافتاً إلى أن ما يقدم من ديوان الزكاة للمستحقين تعتبر قليلة بالمقارنة مع مكتب نيالا ثاني مدينة في السودان من حيث عدد السكان، وبها عدد كبير وضخم من المعسكرات.