عاجل (السوداني).. فولكر في منزل كمال الجزولي: لا يُمكن تطبيق العدالة الانتقالية في غياب الانتقال

الخرطوم: السوداني

بحث رئيس البعثة الأممية بالسودان، فولكر بيرتس مع الأستاذ كمال الجزولي المحامي، تطورات المشهد السياسي بالتركيز على الورش المنعقدة بدعم من الآلية الثلاثية خاصة ورشة العدالة والعدالة الانتقالية، واتفق الجانبان على تعذر تطبيق العدالة الانتقالية في غياب الانتقال.

وأمّن فولكر والجزولي؛ على أن السودان ليس ملزماً بالأخذ بالتجارب العالمية في مجال العدالة الانتقالية، بل من حقه استنباط نموذجه الخاص المستمد من ثقافاته المحلية وتراثه الشعبي.

وكان الخبير القانوني والكاتب المعروف الأستاذ كمال الجزولي المحامي، قد استقبل بمنزله مساء اليوم، فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال السياسي بالسودان رفقة عدد من مستشاريه بهدف إقناع الجزولي بالمشاركة في ورشة العدالة الانتقالية، باعتباره أول من ابتدر تقديم أطروحات حول موضوع العدالة الانتقالية.

إلى ذلك، قال كمال الجزولي، إن فولكر اتفق معه حول أمرين جوهريين، أولهما استحالة تطبيق العدالة الانتقالية في غياب الانتقال نفسه الذي لم يعد قائماً، إذ قطع الطريق عليه انقلاب 25 أكتوبر، وثانيهما أن السودان ليس ملزماً بالأخذ بالتجارب العالمية في تطبيق العدالة الانتقالية وأن من حق السودان، بل من واجبه، عندما يحين أوان التطبيق، استلهام خبرات شعوبه الثرة وموروثاته العظيمة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق والشرق وغيرها، التي٧ قال إنها تزخر بقيم التعافي والتعايش السلمي، مع الحرص على إنصاف المظلومين ومعاقبة المجرمين.

هذا، وقد اتفق الجانبان على مواصلة الحوار حول الأمر.