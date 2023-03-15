وفاة أشهر مهندس صوت بالإذاعة السودانية

الخرطوم/ محاسن أحمد عبدالله

توفي المهندس الإذاعي الشهير، الرشيد أحمد فضل الله، الذي يعد أحد عمالقة التسجيلات الصوتية في الإذاعة السودانية، خاصة الموسيقية منها، بعد معاناة مريرة مع المرض بسبب إصابته بجلطة أثرت على قدمه ومنعته الحركة.

الرشيد من مواليد أمدرمان حي الموردة في العام 1939م، حيث درس الأولية بمدرسة الموردة الأولية ثم الوسطى بأمدرمان الأميرية، ثم التحق بالإذاعة السودانية في يوم 23 نوفمبر 1957م .

ابتعث إلى مصر فى العام 1967م وزامله في تلك البعثة الدراسية كل من علم الدين حامد، والهندي الأمين .

في العام 1968م ابتعث إلى روسيا لقضاء فترة تدريبية في تشغيل الراديو وهو كورس (A.B)

يعد الرشيد من جيل الفنيين الثاني بالإذاعة السودانية (هنا أمدرمان) فقد تتلمذ على يديه عدد كبير من الخبرات في مجال الهندسة الصوتية حتى فترة تقاعده في العام 2003.