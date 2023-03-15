ترباس يلاحق قانونياً محتالاً يطلب أموال باسمه

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

حذر رئيس فن الغناء الشعبي، الفنان كمال ترباس، أصدقاءه متابعي صفحته على الفيس بوك، بعدم التعامل مع شخص يعتقد أنه موجود بالقاهرة قام باستغلال اسمه في التعامل مع معارفه وغيرهم للحصول على أموال .

وأوضح ترباس: (ظل هذا الشخص يتعامل عبر حساب وهمي باسمي كمال ترباس، ويطالب بتحويل مبالغ مالية لحساب شخص اسمه عبد الرحيم عوض قال إنه وزير السياحة، متعللاً بأن لي تعاملاً يتعلق بمدينة سياحية، لذلك أحذر من التعامل مع هذا الشخص الذي يحتال باسمي.

وأكد ترباس أنه ليس لديه مشروع من هذا النوع، وقد شرع في ملاحقته بالطرق القانونية مع الجهات الأمنية المختصة، وقال ترباس: (أرجو شاكراً عدم التجاوب مع دعوات أمثال هؤلاء المحتالين).