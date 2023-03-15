“العم مهدي”.. ظابط مزاج الفنانين طريح فراش المرض بالمستشفى

أم درمان: محاسن أحمد عبدالله

يمكث بمستشفى الشعب هذه الأيام مسؤول الخدمات بدار اتحاد المهن الموسيقية، العم مهدي مضوي، وذلك بعد إصابته بجلطة في القلب تلقى من خلالها العلاج اللازم ليستقر وضعه الصحي أفضل مما كان عليه في السابق – حسب الأطباء.

زاره عدد كبير من الفنانين والموسيقيين الذين تربطهم به علاقة محبة ومودة للاطمئنان على صحته.

يعتبر العم مهدي مضوي أحد أهم الشخصيات والركائز الأساسية داخل مبني اتحاد المهن الموسيقية بأمدرمان، فهو الضابط الشرعي لمزاج الفنانين والعازفين داخل الاتحاد بطريقة إعداده المميزة للقهوة والشاي وتقديمها للمطربين والزائرين للاتحاد.

عاصر العم مهدي أغلب الفنانين الكبار أمثال أحمد المصطفى، ومحمد وردي، وعثمان حسين وآخرين، وجمعت بينه وبينهم قصص وحكايات، وظل مرتبطاً بالاتحاد لأكثر من أربعين عاماً متواصلة.