تكريم الفنانة منار صديق واختيارها سفيرة للإنسانية

الخرطوم : سعيد عباس

كرمت منظمة زاد السودان للتنمية، الفنانة منار صديق، وقال المكتب الإعلامي للمنظمة إن تكريمهم لمنار صديق يأتي لدورها البارز في دعم منظمات المجتمع المدني، وإسهاماتها المقدرة من أجل التعايش السلمي ودعم السلام، ومشاركاتها الفاعلة في قضايا المسؤولية المجتمعية .

وقالت منار في تصريحات صحفية، إن اختيارها سفيرة للإنسانية يضع على عاتقها مسؤولية كبيرة وتمنت أن يوفقها الله في القيام بواجبات هذه الرسالة وأن تكون عند حسن الظن.

وشكرت أسرة منظمة زاد السودان على التكريم وحسن ظنهم بها في العمل الإنساني والاجتماعية ودعت الفنان منار أهل الخير لدعم مشاريع منظمة زاد السودان للتنمية التي تعمل في عده مجالات من اجل تخفيف الضغط الاجتماعي على المواطن، معلنة استعدادها لدعم المشاريع الإنسانية الخيرية مع زاد السودان، وكشفت منار عن التحضير لتصوير أوبريت الإنسانية بمشاركة العديد من أهل الفن، وقالت إنه سيرى النور في الأيام الأوائل من شهر رمضان المقبل