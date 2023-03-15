مجلة الروائيين السودانيين “جرس” تعاود الصدور

الخرطوم : سعيد عباس

عاودت مجلة الروائيين السودانيين صدورها في اليومين الماضين، وذلك بعد أن دشنت صدورها بتكريم الروائي الراحل إبراهيم إسحق، ويعتبر الراحل من أبراز أعضاء “جرس” كما قامت جمعية الروائيين السودانيين في الأيام الماضية بتدشين إحدى روايات الكاتب، وإعادة طباعتها للمرة الثانية لرواية “حدث في القرية”، وذلك بعد أن أم الحفل جمع كبير من الروائيين والأدباء والشعراء وأعضاء جمعية الروائيين السودانيين، ويعتبر الدكتور إبراهيم إسحق من رواد الحداثة في كتابة القصة والرواية السودانية، وسبق وأن صدرت له العديد من القصص والروايات منها “حدْث في القرية” التي صدرت عن إدارة النشر الثقافي، وزارة الثقافة والإعلام، الخرطوم، عام 1969م بجانب “أعمالُ الليلِ والبلدة” عن دار جامعة الخرطوم للنشر، عام 1971م و

“مهرجانُ المدرَسَةِ القديمة” عن إدارة النشر الثقافي، وزارة الثقافة والإعلام، الخرطوم، 1972م ثم روايته ، “أخبارُ البنت مياكايا” التي نشرت كاملة في مجلة الخرطوم عام 1980، قبل أن تصدر أخيراً (مايو 2001) عن مركز الدراسات السودانية – الخرطوم / القاهرة، وروايتاه ” وبال كلميندو” التي تلتها رواية ” فضيحة آل نورين”، بجانب مجموعات قصصية صغيرة ومتفرقة بين فترة وأخرى.

ومن جانبه قال رئيس جمعية الروائيين السودانيين، العباس على يحيى، صاحب رواية “غار ارم” بأن دأبهم في جمعية الروائيين السودانيين تكريم كل الذين أعطوا وقدموا للرواية السودانية وللمكتبة الثقافية السودانية، وأضاف قائلاً إن مقبل الأيام القادمة سيشهد هنالك الكثير من التكريمات لعدد من الرموز الثقافية والأدبية داخل البلاد وخارجها .