بعد توقف دام 12 عاماً نادر مدني يعود للدراما بعد توقف عبر مسلسل “أقدار”

الخرطوم : سعيد عباس

أعاد المخرج المعروف، علي أحمد الحلواني، الممثل القدير نادر مدني للتمثيل بعد غياب أكثر من 12 عاماً ، ليشارك حالياً في مسلسل (أقدار) التلفزيوني الذي ينتظر أن يعرض على إحدى القنوات السودانية الكبيرة خلال شهر رمضان المعظم، ويشارك في المسلسل نخبة من أكبر نجوم الدراما السودانية، على رأسهم الأستاذة بلقيس عوض، وابتسام يوسف، وعماد فقيري، وصفاء فضل، وقال المخرج الأستاذ علي الحلواني إن مشاركة الفنان نادر مدني تعتبر إضافة كبيرة للمسلسل، وقال إن نادر قد أدهشهم بأدائه الممتاز والمتفرد خلال التصوير الذي وصل مراحله النهائية، وقال إن وجوده مكسب للعمل، خاصة أنه يعمل مع فنانة عظيمة مثل بلقيس عوض، وأضاف بأنهما سيفيدان الوجوه الشابة المشاركة في المسلسل. ووعد الحلواني بكشف الكثير عن المسلسل خلال الأيام القادمة عبر قناة (النيل الأزرق) التي قال إنها كان لها الفضل الأكبر في إعادة مدني للأضواء بعد الحلقات الأخيرة التي استضافته فيها.