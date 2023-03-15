وسط روح معنوية عالية.. المريخ يؤدي مرانه الرئيسي استعداداً لمنازلة الترجي التونسي في ليبيا.. والبرازيلي رافائيل يعود بقوة

أدى فريق المريخ صباح اليوم الأربعاء، تدريبه الرئيسي بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، استعداداً لمنازلة الترجي التونسي في الثالثة عصر بعد غدٍ الجمعة، لصالح مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ المران بتدريبات اللياقة البدنية تحت إشراف رودلفو، وبعدها أخضع ريكاردو اللاعبين للتدريبات في مساحات صغيرة وتم التركيز على التمرير من لمسة واحدة، بعدها تم إجراء تقسيمة على طول الملعب شهدت تألقاً واضحاً للجزولي ووجدي عوض ومازن محمدين وبخيت خميس، والذي شارك في الوسط المدافع، وشدد ريكاردو في تصحيح الأخطاء، وشهدت التقسيمة هدفين للبرازيلي باولو سيرجيو – بحسب ما أورده المكتب الإعلامي للفريق.

وأشرف المدرب المعاون على تدريبات منفصلة لفترة طويلة للسماني الصاوي وكمبالي ورمضان عجب وكسرى تمثلت في التدريب على الكرات المعكوسة.

رافائيل يشارك في التدريبات

شهد مران اليوم عودة لاعب الوسط المدافع البرازيلي سيرجيو رافائيل بعد غيبة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة المريخ وشباب بلوزداد وحرمته من إكمال الشوط الأول، وخُضع بعدها لتدريبات تأهيل تحت إشراف اختصاصي العلاج الطبيعي جيلسون، وظل اللاعب يشارك في تدريبات منفردة بالجري منفرداً، وفي مران اليوم شارك رافائيل بصورة طبيعية قبل أن يغادر الملعب لمواصلة تدريبات التأهيل منفرداً.

التاج يعقوب يواصل التأهيل وكرشوم غياباً

واصل اللاعب التاج يعقوب، تدريبات التأهيل بالجري حول الملعب منفرداً بسبب الإصابة التي يعاني منها وابعدته عن التدريبات منذ مباراة شباب بلوزداد، كما واصل مصطفى كرشوم الغياب عن التدريبات وظل مرابطاً من الخارج بسبب الإصابة.

المنسق الأمني في مران المريخ

شهدن مران المريخ حضور المنسق الأمني للمباراة الأوغندي ديكسون والتقى البعثة الإدارية للتشاور والتنسيق في ترتيبات المباراة، وطالب بالنظام التام ولفت الانتباه إلى عدم دخول الجمهور أرض الملعب كما حدث عقب مباراة الفريق وشباب بلوزداد، محذراً أن ذلك من شأنه أن يعرض الفريق إلى عقوبات من الكاف، وطالب بتوجيه الجمهور إلى الانتباه لهذه الجزئية وعدم النزول لأرض الملعب.

المريخ يرفع كشفه للبطولة العربية اليوم

على صعيد آخر، سيقوم المكتب التنفيذي لنادي المريخ اليوم برفع الكشف الخاص بالمشاركة في بطولة الملك سلمان للأندية العربية، والمحدد بثلاثين لاعباً بحسب نظام البطولة الذي يتيح تغيير الكشف بالكامل حال التأهُّل للمرحلة المقبلة من البطولة.