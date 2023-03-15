التفاصيل الكاملة لاجتماع حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي

أم درمان: السوداني

التأم اليوم لقاء بين حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي، في دار الأمة بأم درمان. وقال الحزبان في تصريح صحفي مشترك: “اللقاء أتى في إطار التواصل الوطني المهم والمطلوب، خاصة بين الحزبين صاحبي التاريخ الوطني العريق، والعلاقات الممتدة. ويأتي في ظرف دقيق تفاقمت فيه الأزمات الداخلية والإقليمية والدولية المحيطة بالسودان، مما يتطلب تضافر القوى الوطنية الحادبة على استقرار وسلام وسيادة السودان، وقد تم اللقاء بروح وطنية، والحوار بشفافية وصراحة”.

وتمّ الاتفاق بين الحزبين على تفعيل اللجنة المشتركة من أجل العمل على تطوير التنسيق في القضايا الوطنية المتفق عليها، مثل الحريات والمعيشة، ولمواصلة التفاكر حول جميع القضايا المتفق عليها والمختلف حولها من أجل توسيع مساحات التلاقي الوطني.

وحضر اللقاء من الجانب الشيوعي، وفد من المكتب السياسي للحزب يضم “صالح محمود، علي الكنين، محمد المختار محمود وصديق التوم”، بينما مثل حزب الأمة: “رئيس الحزب المكلف؛ فضل الله برمة ناصر، مريم الصادق المهدي نائبة الرئيس، إحسان عبد الله البشير مساعدة الرئيس وأميمة كمال”.

وأضاف البيان: “حيا الحزبان، نضال الثورة السلمية الباسلة المستمرة لحين استكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة، وترحّما على أرواح الشهداء محل التكريم الوطني المستحق وأسرهم، وتمنيا عاجل الشفاء للمصابين والجرحى، والعود الآمن للمفقودين والمغيبين، وأمنا على ضرورة تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا، كما حيا الاجتماع، المرأة السودانية واجيالها المتعاقبة والتي ظلت في مقدمة الفعل الوطني في المجالات كافة”.

وأعلن الحزبان، دعمهما للبناء النقابي بأسس الحرية والاستقلالية والديمقراطية لترسيخ وتمتين التحول الديمقراطي المنشود.