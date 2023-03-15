مدير الشركة السُّودانيّة لنقل الكهرباء: وضع الكهرباء في شهر رمضان سيكون الأفضل

الخرطوم: السوداني

أعلن مدير الشركة السُّودانيّة لنقل الكهرباء، المهندس محمد التوم، عن اكتمال الصيانة الدورية لكل محطات التوليد المائي بصورة تامة.

وقال: “جارٍ العمل في صيانة المحطات الحرارية وستنتهي بنهاية هذا الأسبوع”.

وبشّر بأنّ وضع الكهرباء في شهر رمضان سيكون أفضل بكثير من السابق، ومضى في القول: “اليوم الأول والثاني والثالث من رمضان ستكون هنالك هجمة كبيرة من المواطنين على الكهرباء، لكن الهيئة مُستعدة للشهر الفضيل”.

وأضاف: “كل الماكينات بسد مروي تعمل بصورة طبيعية وتنتج 1250 ميقا واط يومياً والمياه متوفرة في كل الخزانات”.