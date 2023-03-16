عمّال مصنع (لولي) يشكلون دروعاً بشرية أمام الجرافات لعدم إزالة مصنعهم

الخرطوم: سعيد عباس

شكل عمال مصنع (لولي) للمنتجات الغذائية درعاً بشرياً أمام الجرافات التي كانت بصدد إزالة جزئية من المصنع لحوالي متر واحد، فيما ألقى عدد من العمال بأنفسهم أمام مقدمة الجرافة التي كانت تفصلهم منها سنتميترات قليلة.

منسوبون للمصنع قالوا لـ(السُّوداني)، إن هنالك قراراً صدر قبل 24 ساعة بهدم وإزالة جزء من المبنى، وقال المعتصمون أمام المصنع، كيف يصدر قرار الإزالة قبل 24 ساعة، ويتم التنفيذ في الصباح الباكر؟، مشيرين لعدم إعطاء المصنع المساحة الزمنية الكافية لمراحل التقاضي العادلة.

من جهته قال مدير العلاقات العامة بالشركة، أسامة بلبل، لـ(السُّوداني)، إنهم فوجئوا يوم الثلاثاء حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً بصدور قرار بإزالة واحد متر من المصنع، وأضاف أنهم فوجئوا أيضاً في صباح الأربعاء عند الساعة التاسعة صباحاً، وقبل مرور 24 ساعة على القرار بقدوم آليات الهدم والكسر أمام المصنع لتنفيذ الإزالة. وأوضح إن مساحة المتر المتنازع عليها، وبحسب إفادة المساحين بين مصلحة الأراضي والمصنع قد يكون خطأ في التسليم، وذلك بسبب أن المتر يقع في سطح خرصاني ضخم تم تسليمه قبل أكثر من أربعين عاماً.

وقال بلبل إنهم يطالبون مجلس السيادة ممثلاً في رئيس المجلس بواسطة الأمين العام الفريق ركن، محمد الغالي، بالتدخل العاجل لتظلم شركتهم من قرارات ولاية الخرطوم.

وقالت سكرتير مجلس الإدارة، كوثر عوض بخيت، كان من المفترض أن تقوم الجهة المختصة بدارسة القرار من كل النواحي وتراعي المسائل المعيشية والبيوت التي فتحها المصنع لما يقارب حوالي (2000) عامل وتراعي الأضرار المادية والنفسية، وقالت إن تحجيم المصنع وإلحاق الضرر به يعني تحجيم عدد الموظفين والعمال بداخله؛ مما تنتج عنه أضرار معيشية واقتصادية كبيرة يدفع ثمنها مئات العمال والموظفين البسطاء.

من جانبه أوضح العامل، علاء الدين حسن، إنه لا يتحيز للمصنع ضد الولاية ولا يتحيز للولاية ضد المصنع، ولكن قرار الإزالة سيفقده وظيفته ووظائف عدد كبير من العمال، وقال إنه يرجو من السيد الوالي المحترم النظر بعين الرحمة والمسؤولية لعدد كبير من العمال والموظفين وآلاف أفراد الأسر الذين سيكون أبناؤهم وأولياء أمورهم من غير عمل، خاصة أن الكثير من العمال والعاملات بينهم الأرامل ومحدودو الدخل ومنهم أبناء شهداء ويتامى. واضاف: “لذلك نرجو من المسؤولين النظر بعين الرحمة والمسؤولية والمحافظة على تماسك المجتمع ما أمكن”.

وقال ربيع عجب، فني يعمل بالقرب من المصنع، بأن هنالك حملات استهدافية للمصنع، ولا يعي المستهدفين بأنهم يستهدفون الأسر الصغيرة وربما الفقيرة؛ وأضاف: “إذا كانت مشكلة المصنع متر واحد فإن مشكلة ميدان جاكسون والاستاد والسوق العربي آلاف الأمتار قد تربع عليها الفريشة والباعة بعد أن سيطروا على الشارع العام، ووضعوا كل بضائعهم في قلب الشارع، وليس في جوانبه، حتى أن الحركة في أوقات كثيرة من اليوم تقف تماماً؛ وربما تسببت تلك البضائع المعروضة في قلب الطريق في الكثير من الحوادث والإصابات، فأيهما أحق بالإزالة إزالة متر واحد داخل منطقة صناعية أم إزالة آلاف الأمتار في قلب الطرق والشوارع الرئيسة والمسفلتة؟”.