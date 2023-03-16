لجان «تقصٍّ وتحقيق» حول حادثة تسمم تلاميذ بإقيلم النيل الأزرق

الدمازين: السوداني

شكل حاكم إقليم النيل الأزرق المكلف، إشراقة خميس أحمد، أمس، لجنة لتقصي الحقائق، بشأن التطعيم بعقار «برازاكواتيل» الخاص بالوقاية من البهارسيا، الذي تسبب في مضاعفات صحية، لما يقارب 70 تلميذاً في مدارس وخلاوى الولاية.

وكون محافظ الروصيرص، عرفات الصادق محمد علي، لجنة تحقيق مع مدير إدارة الخدمات الصحية ورؤساء الأتيام الصحية حول العقار بمدارس الروصيرص، وترأس اللجنة المدير التنفيذي لمحافظة الروصيرص، مدير الشرطة مقرراً، مدير الأمن والمخابرات العامة عضواً، المستشار القانوني للمحافظة.

في وقت أكد مجلس رعاية الطفولة بالنيل الأزرق، أن الأتيام التي تولت مسؤولية توزيع «برازاكواتيل» ليست جهات اختصاص، ولم يكن بها مختص يتابع العملية الفنية.

وتكونت لجنة التقصي، من وزير الرعاية الاجتماعية وعضوية أربعة آخرين، على أن ترفع تقريرها للحاكم المكلف في فترة أقصاها 72 ساعة من تاريخه.

ووجهت إشراقة، اللجنة بالبدء فوراً في التقصي حول أحداث حملة تطعيم البهارسيا، وتحدد المسؤولية فيما يختص بعدم التنسيق مع الجهات المختصة وعدم الالتزام بضوابط التطعيم.

ولم تضم لجنة التقصي أي ممثلين لوزارتي الصحة أو التعليم، وشملت إلى جانب وزير الرعاية الاجتماعية رئيساً، محافظ شؤون الرئاسة نائباً، محافظ محافظة الدمازين عضواً ومقرراً، أمين عام الحكومة عضواً، ممثل الإدارة القانونية عضواً