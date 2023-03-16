نقابة الصَّحفيين السُّودانيين: اقتياد المباحث للصحفي أحمد قسم السيد بطريقة مُهينة يرقى لجريمة الاختطاف والاعتقال غير المشروع

الخرطوم: السوداني

استهجنت نقابة الصَّحفيين السُّودانيين، اقتياد قوة تابعة لشرطة المباحث، الصحفي أحمد قسم السيد، بطريقة مهينة. واعتبرت ما حدث للصحفي يرقى لجريمة الاختطاف والاعتقال غير المشروع.

وقالت النقابة في بيان لها: “القوة الشرطية وصلت إلى مقر صحيفة (الحراك السياسي) بالخرطوم، على متن عربة مظللة واقتادت الصحفي أحمد عنوةً لداخل العربة بعد تصفيد يديه بالكلبشات ونزع هاتفه النقال”.

وأضافت: “حملت العربة المظللة الصحفي أحمد إلى مقر نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بالخرطوم، وأُخضع لاستجواب طويل وأُجبر على فتح هاتفه النقال، بحجة أن الهاتف (معروضات)، في انتهاكٍ سافرٍ للخُصوصية”.

الجدير بالذكر أنّ وفداً من نقابة الصَّحفيين ذهب إلى مقر احتجاز الصحفي أحمد الذي أطلق سراحه بالضمان، بعد تدوين بلاغ ضده.

وأوضحت النقابة، أن حادثة اختطاف الصحفي أحمد قسم السيد، تأتي ضمن أكثر من 70 انتهاكاً تعرض له صحفيون وصحفيات رصدتها النقابة مؤخراً.