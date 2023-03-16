وزيرة الصناعة: كميات السكر الموجودة أكثر من حاجة السودان

الخرطوم: السوداني

قللت الحكومة من الأنباء التي تتحدث عن ندرة في سلعة السكر بالسودان، واتهمت تجار بافتعال الندرة من أجل الاحتكار.

وقالت وزيرة الصناعة المكلفة، إن الكميات الموجودة من السكر تفوق حاجة السودان من السلعة، وشددت على عدم وجود أي ندرة بالبلاد.

وأكدت وزيرة الصناعة المكلفة، بتول عباس علام، خلال حديثها عن معرض «صنع في السودان» بمنبر وكالة السودان للأنباء أمس الأربعاء، عدم وجود ندرة في سلعة السكر.

ونوهت إلى أن مصانع السكر السبعة تعمل بكفاءة، بالإضافة إلى أن الاستيراد لم يتوقف «بل يوجد إغراق في السوق من السكر المستورد»، وقالت إن الكميات الموجودة أكثر من حاجة البلاد من السلعة.

ونبهت إلى أن ما يظهر من شح في السكر بالأسواق مفتعل من قبل التجار لاحتكار السلعة.

وأكدت بتول عزم وزارتها حل جميع المشكلات التي تواجه الصناعة الوطنية من خلال تفعيل قانون تنظيم الصناعة، والذي صدرت قرارات بموجبه تمنع كل الجهات من فرض رسوم إلا بموافقة وزير الصناعة.

إلى ذلك، أوضحت بتول أن الوزارة لا تمانع في إقامة معارض بالولايات شريطة ألا تتعارض في التوقيت مع معرض الخرطوم الدولي، وأعلنت عن برامج ترفيهية وعلمية وورش عمل مصاحبة لمعرض صنع في السودان.