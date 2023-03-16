أيمن مبارك يصل بنغازي لمساندة المريخ.. وريكاردو يدخل المباراة فقط من أجل الفوز  

الخرطوم: السوداني

وصل رئيس نادي المريخ، ايمن مبارك أبو جيبين إلى مدينة بنغازي الليبية، لمساندة ودعم ناديه في مباراته الفاصلة أمام الترجي التونسي، في دور مجموعات أبطال أفريقيا، يوم غد الجمعة. وشهد أيمن مران الفريق الأخير بملعب شهداء بنينا صباح اليوم.

من جانبه، كشف المدير الفني للمريخ هيرون ريكاردو في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد، إنهم مستعدون لتقديم مباراة قوية أمام الترجي التونسي، وقال: “نفكر فقط في الفوز، تدربنا بشكل جيد ونعرف أن بطاقة التأهل مرتبطة بتحقيق نتيجة الانتصار”.

وأضاف ريكاردو: “سعيد بعودة اللاعب بخيت خميس بعد استيفاء الإيقاف، أثق في قدرته على إضافة الكثير للفريق، نفتقد كرشوم للإيقاف، ولكن لدينا صلاح نمر مدافع دولي بإمكانيات عالية..️ أثق في قدرة الفريق على استعادة الوجه الحقيقي في مواجهة الترجي وتقديم مباراة أفضل بكثير من التي كانت أمام شباب بلوزداد الجزائري في عنابة”.