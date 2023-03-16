العقيد إبراهيم الحوري يكتب: عَهْدَ الجيش الذي لا يَخُون  

قسم القوات المسلحة عهد من كتاب الله به تشتد المواثيق. ويتعاهد الرجال. قسم لله والوطن والشعب. باسم الله والذين أمنوا ثم استقاموا. ألا تخذل القوات المسلحة الباسلة ما واثقت. من عهد تصونه دماء الأبطال وتثبته مُهج الرجال.

صدقت جحافل الشهداء الذين كانت لهم في شبر من هذه البلاد علامة. وغرس ونبت وسبق. عهد لحماية العرض والدين وصون المكرمات. وعد بالبسالة والجسارة في المنشط والمكره. فلا يرى الشعب العزيز جيشه إلاّ في مواطن نصر ولا يسمع به إلا في مظان الفوز والتقدُّم. الوطن عندهم أول وثانٍ وثالث وأخير. سابقٌ ولاحقٌ. ماض وحاضر ومستقبل. عهدٌ لا يخون. وميثاقٌ تتشاد عليه الصفوف وتتقارب. كلّما سقط منه صف قام آخر.