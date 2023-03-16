مذيع قناة الجزيرة أحمد طه: تواصل معي منذ قليل الزميل المسلمي الكباشى مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم، وأكد لى أنه لم يقدم اى شكل من أشكال الاعتذار صراحة أو تلميحا للسيد مبارك الفاضل وأنه فوجئ بحديث السيد مبارك الفاضل في هذا السياق أخبار السودان By alsudani On 16 مارس, 2023 5:34 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)