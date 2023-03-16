عاجل (السوداني).. الحرية والتغيير: حتى الآن لم يعقد أي اجتماع لتسمية رئيس الوزراء الجديد

الحرية والتغيير: مشروع الوثيقة الدستورية سيتم تطويرها وفقاً للورش التي عُقدت ووفقاً للاتفاق الإطاري

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By alsudani 0
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