عاجل (السوداني).. الحرية والتغيير: حتى الآن لم يعقد أي اجتماع لتسمية رئيس الوزراء الجديد
الحرية والتغيير: مشروع الوثيقة الدستورية سيتم تطويرها وفقاً للورش التي عُقدت ووفقاً للاتفاق الإطاري
الحرية والتغيير: مشروع الوثيقة الدستورية سيتم تطويرها وفقاً للورش التي عُقدت ووفقاً للاتفاق الإطاري
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مذيع قناة الجزيرة أحمد طه: تواصل معي منذ قليل الزميل المسلمي الكباشى مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم، وأكد لى أنه لم يقدم اى شكل من أشكال الاعتذار صراحة أو تلميحا للسيد مبارك الفاضل وأنه فوجئ بحديث السيد مبارك الفاضل في هذا السياق
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