حزب المؤتمر السوداني يعقد مؤتمره العام السادس

الخرطوم: السوداني

انطلقت أولى جلسات المؤتمر العام السادس، لحزب المؤتمر السوداني، والتي سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام تحت شعار “مؤسسية تقود التغيير”، وذلك في إطار ترسيخ مفاهيم الديمقراطية في فضاء الحياة السياسية السودانية.

هذا، وأكملت كل فرعيات الحزب الجغرافية في الداخل والخارج والقطاعات المهنية، عقد مؤتمراتها القاعدية. وسيناقش في المؤتمر “خطاب الدورة، الميزانية، إجازة الدستور السياسي للحزب، مناقشة وإجازة الوثيقة السياسية للحزب وانتخاب رئيس الحزب ورئيس المجلس المركزي”، وسوف يُختتم المؤتمر السبت القادم بقاعة الصداقة في الخرطوم.