الرباعية ترحب بنتائج اجتماع بيت الضيافة

الخرطوم: السوداني

أعلنت الرباعية (السعودية وأمريكا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة)، ترحيبها بنتائج اجتماع 15 مارس للأطراف العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري والتقدم الذي تمثله نحو التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي واستعادة حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

وقالت الرباعية: “إنّ اتفاق الموقعين على استكمال جميع حوارات المرحلة الثانية قبل بداية شهر رمضان المبارك يشير إلى التزامهم بضمان مستقبل أفضل لشعب السودان. ومن المهم الآن البناء على ذلك من خلال إنشاء لجنة صياغة يمكنها أن تبدأ العمل بسرعة لإعداد اتفاق نهائي والوثائق ذات الصلة بشأن الهياكل الانتقالية”.

وأضافت: “من الضروري أيضاً تحديد الجدول الزمني المتصور لإكمال المهام المتبقية، ودفع العملية إلى نهاية مبكرة في تشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية.. نحث جميع المدعوين للمشاركة في هذه العملية – الموقعين وغير الموقعين والمجتمع المدني – على المشاركة وضمان سماع أصواتهم”.