الحكم بإعدام اثنين من عناصر (9 طويلة) في بورتسودان

*الصورة للراحل طاهر عيسى*

بورتسودان: عبد القادر باكاش

قضت محكمة جنايات بورتسودان، الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على اثنين من عناصر (9 طويلة)، بجانب الحكم على اثنين آخرين بالسجن مدد متفاوتة، وذلك على خلفية تورطهم في مقتل مدير هيئة المياه بالقطاع الجنوبي في محلية بورتسودان، المهندس طاهر عيسى جعفر أواخر أغسطس الماضي.

وسجل قاضي محكمة جنايات بورتسودان، مولانا مأمون الخواض الشيخ العقاد، اليوم الخميس، إشادة بقوة شرطة المباحث الفدرالية بولاية البحر الأحمر لكشف طلاسم الجريمة.

وأعلن عن النطق بالحكم في البلاغ ٣٢٩٤ /٢٠٢٢ تحت المواد ١٣٠/١٨١/٢٦/١٠٧ق ج المتهم فيه كل من (ر / ب) وآخرين، بالحكم على المتهمين الأول والثاني بالإعدام شنقاً حتى الموت، والمتهم الثالث بالسجن سبع سنوات، إضافة إلى الحكم سنة سجن في حق المتهم الرابع مع مصادرة الموتر وسيلة الجريمة لصالح شرطة المباحث الفدرالية بالولاية.