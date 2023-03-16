شراكة طويلة المدى بين تاركو ومهرجان بلاد النور 

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الخرطوم: السوداني

أعلنت شركة تاركو للطيران، تخصيص رحلة الثلاثاء 21 مارس إلى بورتسودان للمشاركين في مهرجان بلاد النور (فعالية الموانئ البحرية)، وفي مقدمتهم كورال كلية الموسيقى والدراما الذي يشارك في الحفل الرئيسي بالميناء الجنوبي.

وأكّدت تاركو أنّ شراكتها مع المهرجان ستكون طويلة المدى وتمتد لكل الفعاليات القادمة وأنها ستكون داعماً أساسياً لبلاد النور.

وقالت مدير التسويق بشركة تاركو للطيران، مرافئ المبارك، إنّ تاركو ستكون داعمة لبلاد النور لإيمانها بأهداف المهرجان، الذي ظلت تتابع فعالياته منذ انطلاقه في يناير.

وأشادت بمبادرة بلاد النور الداعمة للمؤسسات الوطنية التي يمتلكها الشعب السوداني، موضحة أن الشركة لها مساهماتها الوطنية المعروفة، كما أنها تدعم الفنون بمختلف أنواعها.

وعبّرت مرافئ عن اعتزاز تاركو باستضافة الكورال على رحلتها، مشيرةً إلى الأعمال الفنية المُميّزة التي يقدمها الكورال.

من جهته، تقدّم رئيس مهرجان بلاد النور المخرج الطيب صديق، بالشكر لشركة تاركو للطيران على دعمها للمهرجان وتخصيص رحلة بورتسودان لضيوف فعالية الموانئ.

وقال إنّ دعم تاركو يعتبر دعماً للموانئ البحرية وليس مجرد مساهمة في مهرجان بلاد النور.

ونقل الطيب صديق، اعتذار إدارة المهرجان للمشاركين والمتابعين عن تعديل تاريخ الفعالية عن الموعد الذي تم تحديده في وقت سابق.

وعزا التأخير لدواعي الالتزام بجدول رحلات شركة تاركو إلى بورتسودان.

وأوضح أن الحجز للمشاركة في فعالية الموانئ سيكون عبر مكاتب تاركو وطرق حجزها المعروفة.